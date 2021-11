Lieferdienst „First A“ darf nicht mehr Apotheke spielen

Seit September 2021 bringt das Berliner Start-up First A bestellte Arzneimittel per Fahrradkurier zu den Kunden. Zunächst nur in Berlin, jetzt offenbar auch in München, Düsseldorf und Köln. Für andere Standorte wird bereits Personal gesucht. Doch nun hat das Unternehmen erst einmal einen Dämpfer bekommen. Per einstweiliger Verfügung wurde unter anderem untersagt, zu suggerieren, es handle sich bei First A um eine „lokale Apotheke – online“.