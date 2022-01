Wie Mayd – das Kürzel steht für „Meds At Your Doorstep“ (Medikamente an die Haustür) – mitteilte, wird die aktuelle Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen Euro von dem US-Investor Lightspeed Venture Partners angeführt. Die Investmentfirma hat den Aufbau von mehr als 400 Unternehmen weltweit unterstützt und verwaltet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften derzeit 10,5 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus haben sich die bisherigen Mayd-Investoren Target Global, 468 Capital und Earlybird Venture Capital an der aktuellen Finanzierung beteiligt. Insgesamt sammelte das Berliner Unternehmen damit seit Oktober 2021, dem Start der operativen Aktivitäten, 43 Millionen Euro ein. Damit vergrößert Mayd seinen finanziellen Spielraum zu seinen Konkurrenten, den beiden ebenfalls in Berlin ansässigen Startups Kurando und First A.