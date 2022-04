Shop Apotheke kauft Liefer-Start-up First A

Die Akquisition von First A soll das bereits existierende Konzept Shop Apotheke Now ergänzen, bei dem der Versender in Kooperation mit Partnerapotheken vor Ort Same-Day-Delivery anbietet – laut eigener Aussage in 14 Metropolregionen. Shop Apotheke werde ab sofort mit zwei verschiedenen Marken aktiv sein und nicht nur die Liefermöglichkeiten erweitern, sondern auch alle „Use Cases“ und Zielgruppen innerhalb des Online-Apothekenmarktes abdecken, insbesondere auch mit Blick auf das E-Rezept, so Stephan Weber, CCO und Mitbegründer des Online-Händlers. Shop Apotheke verspricht sich von der „Verbindung von traditionellem E-Commerce mit innovativer digitaler Technologie neue Perspektiven für die künftige On-Demand-Lieferung von E-Rezepten“. Außerdem will das Unternehmen die kundenzentrierte Strategie damit stärken, wie es in der Mitteilung erklärt.