Auffrischimpfungen auch für COVID-19-Genesene nach sechs Monaten

Am vergangenen Montag wurde der Beschluss der STIKO zur 14. Aktualisierung der COVID-19-Impfempfehlung veröffentlicht. Neu darin betont wird beispielsweise, dass die COVID-19-Impfung auch dem Ziel dient, die Transmission von SARS-CoV-2 in der gesamten Bevölkerung zu reduzieren. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hebt nun in ihren Praxisnachrichten vom vergangenen Dienstag gesondert hervor, dass laut der neuen STIKO-Empfehlung auch Genesene eine Booster-Impfung erhalten sollen.

Zuvor galt für Personen, die vor oder nach COVID-19-Impfung eine labordiagnostisch gesicherte SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, dass keine Auffrischimpfung empfohlen wird. Wer allerdings bereits einmal gegen COVID-19 geimpft wurde und bei dem nach dieser Impfung eine SARS-CoV-2-Infektion durch direkten Erregernachweis gesichert wurde, sollte die zweite Impfung in der Regel sechs Monate nach Ende der COVID-19-Symptome beziehungsweise der Diagnose erhalten. Diese Impfung war dann aber nicht als Auffrischimpfung zu verstehen.