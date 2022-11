Wie die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) mitteilt, hat das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) über die erste Auslieferung des neuen Biontech/Pfizer-Impfstoffs für Fünf- bis Elfjährige informiert: Sie soll in der Woche ab 5. Dezember erfolgen. Arztpraxen können das an die BA.4/BA.5-Virusvarianten angepasste Vakzin ab sofort und bis kommende Woche Dienstag (29. November) in den Apotheken bestellen – pro Woche bis zu 240 Dosen je Arzt/Ärztin.

Der Impfstoff Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (5/5 Mikrogramm) ist – wie auch alle angepassten Vakzine für Menschen ab einem Alter von zwölf Jahren – nur für Auffrischimpfungen zugelassen. Er steht für Kinder zwischen fünf und elf Jahren als Konzentrat (nicht als Fertiglösung) in einer neuen Formulierung bereit und muss vor der Verwendung mit NaCl rekonstituiert werden. Die KBV weist darauf hin, dass die Durchstechflaschen eine orange Kunststoffkappe haben (wie der nicht angepasste Kinderimpfstoff) und zehn Dosen von je 0,2 ml enthalten. Um diese auch aus der Durchstechflasche entnehmen zu können, sollten Spritzen und/oder Nadeln mit geringem Totvolumen verwendet werden, rät die KBV. Die Kombination aus Spritze und Nadel sollte ein Totvolumen von nicht mehr als 35 Mikrolitern haben.

Für Impfungen in Apotheken ist der Impfstoff also nicht geeignet – hier dürfen erst Personen ab zwölf Jahren geimpft werden.