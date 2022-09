Die Wahl des konkreten adaptierten Impfstoffs erachtet die STIKO als nicht so wichtig. Viel entscheidender ist in den Augen des Gremiums, dass die Impfempfehlungen generell umgesetzt und die Impfungen in Anspruch genommen werden. Das gelte insbesondere für die Auffrischimpfungen. Primäres Ziel der COVID-19-Impfung sei weiterhin die Verhinderung schwerer COVID-19-Verläufe. Vor diesen schützen die monovalenten Wildtyp-Impfstoffe unverändert – auch bei Omikron-Varianten. Die Vakzine könnten weiterhin eingesetzt werden, erklärt die STIKO. Daher ist es aus ihrer Sicht auch nicht erforderlich, dass Personen, die kürzlich eine Auffrischimpfung erhalten haben, vorzeitig nochmals geimpft werden.

Die STIKO schätzt die neuen bivalenten Impfstoffe als sicher und gut verträglich ein – trotz der begrenzten klinischen Studiendaten, die werden nämlich erst mit Zeitverzug verfügbar sein. Die angepassten Vakzine verwendeten dieselbe mRNA-Plattform wie die bisherigen. Der Unterschied bestehe nur in wenigen Nukleotiden und die Immunantwort resultiere auch aus einer Auseinandersetzung mit dem Spikeprotein des Virus, begründet die STIKO diese Einschätzung.

In trockenen Tüchern ist die Empfehlung übrigens noch nicht. Es handelt sich bei den Empfehlungen um einen Entwurf, der nun in das vorgeschriebene Stellungnahmeverfahren geht. Es könnte also auf Rückmeldungen hin noch Anpassungen geben. Anschließend werden die Empfehlungen von der STIKO beschlossen und treten mit Veröffentlichung im Epidemiologischen Bulletin in Kraft.