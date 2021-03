Immungesunde nach SARS-CoV-2-Infektion zunächst nicht impfen

Neu in der Impfempfehlung – aber eigentlich bereits bekannt – ist, dass die STIKO die drei in Deutschland verfügbaren Impfstoffe „hinsichtlich des Individualschutzes und der Bekämpfung der Pandemie nach derzeitigem Wissen als gleich geeignet beurteilt“. Auch das muss nun anlässlich des gestrigen Impfstopps wohl vorerst mit Vorsicht betrachtet werden. Direkte Vergleichsstudien zwischen den verschiedenen Impfstoffen seien nur sehr begrenzt verfügbar. „Die Impfstoffe, die alle keine Lebendimpfstoffe sind, können in allen Alters- und Indikationsgruppen eingesetzt werden, für die sie zugelassen sind“, das hatte die STIKO bereits am 4. März bekannt gegeben.