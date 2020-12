Verhindert auch eine postexponentielle Impfung COVID-19?

Am 26. Dezember ging es los: COVID-19-Impfungen auch in Deutschland. Seit 21. Dezember ist der erste Corona-Impfstoff in der EU zugelassen. Es geht um die Vakzine von Biontech/Pfizer: BNT162b2, der neue Name ist Tozinameran (Comirnaty®). Wer zuerst geimpft werden soll, legt die Coronavirus-Impfverordnung fest, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am 18. Dezember (rückwirkend zum 15. Dezember) unterschrieb. Eingeflossen in diese Verordnung sind die „STIKO-Empfehlungen zur COVID-19-Impfung“. Neben diesen Empfehlungen zur Impfpriorisierung – aufgrund anfänglich knapper COVID-19-Impfstoffe – hat sich die Ständige Impfkommission auch ganz praktische Fragen überlegt, die mit Impfbeginn sicher aufkommen werden. Auch die EMA hat anlässlich der Zulassung von Comirnaty® wichtige Informationen zur COVID-19-Impfung mit BNT162b2 aufgeschrieben. DAZ.online hat die wichtigsten Punkte zusammengefasst.

Darf man zwischen unterschiedlichen Impfstoffen wechseln?

BNT162b2 wird sicher nicht der einzige Corona-Impfstoff bleiben, der in der EU zugelassen ist. Bereits Anfang Januar will das CHMP der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) seine Empfehlung zu mRNA-1273 von Moderna bekannt geben und für zwei weitere COVID-19-Impfstoffe laufen schon Rolling-Review-Verfahren bei der EMA: Darf man dann zwischen den einzelnen Impfstoffen wechseln – zum Beispiel eine erste Impfung mit BNT162b2 von Biontech/Pfizer und die zweite mit mRNA-1273 von Moderna oder ChAdOx1 nCoV-19 von AstraZeneca/Universität Oxford? Davon rät die STIKO ab: „Eine begonnene Impfserie muss zunächst mit dem gleichen Produkt abgeschlossen werden, auch wenn zwischenzeitlich andere Impfstoffe zugelassen worden sind.“

Ist es wichtiger, dass möglichst viele Menschen eine erste Dosis erhalten oder dass bereits begonnen Impfserien abgeschlossen werden?

„Die Vervollständigung der Impfserie bei Personen, die bereits die erste der beiden notwendigen Impfstoffdosen erhalten haben, hat Priorität vor dem Beginn der Impfung neuer Personen, die noch keine Impfung erhalten haben. Dafür soll entsprechend Impfstoff zurückgelegt werden“, rät die Ständige Impfkommission. In Studien konnte jedoch auch gezeigt werden, dass bereits nach der ersten Dosis ein gewisser Impfschutz vorhanden ist. So fanden Biontech/Pfizer eine Impfwirksamkeit von 52 Prozent zwischen der ersten und zweiten Dosis BNT162b2. Laut dem „FDA-Briefing Document Moderna COVID-19 Vaccine“ lag die Wirksamkeit von mRNA-1273 nach nur einer Dosis bei 80,2 Prozent (alle eingeschlossenen Studienteilnehmer waren vor Beginn der Impfung SARS-CoV-2-negativ gewesen).