Es gibt wieder Höchstmengen für Comirnaty

Es ist die Zeit der Auffrischimpfungen: Rund 27 Millionen Impfdosen gegen COVID-19 sollen in den kommenden Wochen in die Arme der Bürger:innen gelangen, sagte die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am vergangenen Donnerstag nach der Bund-Länder-Konferenz. Auf impfende Apotheken will man dabei allerdings verzichten – und nun kontingentiert der Bund auch noch erneut die Vakzine von Biontech/Pfizer für die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte.