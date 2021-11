Schizophrenie: Grippe-Impfung nur in, Corona-Impfung nur außerhalb der Apotheke

Die Leiterin der Tivoli-Apotheke in Aachen, Beate Maria Leonore Schmidt, betreibt ein Testzentrum und bietet auch die Grippeschutzimpfung im Rahmen von Modellprojekten an. Die Städteregion Aachen sprach sie am 19. November an, ob ihr Testzentrum auch für Corona-Impfungen infrage käme. Schmidt stand dazu gern bereit. Ihr Mann, Prof. Dr. Harald Schmidt, ist Arzt und Apotheker zugleich. Er berichtet der DAZ-Redaktion, dass er als Arzt die Corona-Impfung hätte durchführen oder beaufsichtigen können.

Hätte. Denn vier Tage später zog die Stadt Aachen das Angebot zurück. Der Grund: Da das Testzentrum zu den Apothekenbetriebsräumen gehört, ist die Corona-Impfung hier nicht durchführbar. „Wir fragen uns, ob diese Schizophrenie von „Grippe-Impfung in der Apotheke“ und „Corona-Impfung ausschließlich außerhalb der Apotheke« irgendwie zu durchbrechen ist“, erklärt Schmidt. „Kein einfacher Start für innovatives Engagement der Apotheken.“