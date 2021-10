Spahn: Kein Grippeimpfstoff-Chaos wie im vergangenen Jahr

Um die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Grippeimpfstoffen sicherzustellen, legt der Bund auch in diesem Jahr eine sogenannte Nationale Reserve an, informierte Spahn. Schon in der vergangenen Saison hatte er rund sechs Millionen Grippeimpfstoffdosen zusätzlich zu den Bestellungen der Ärztinnen und Ärzte sowie der Apotheken ins System gespeist, allerdings zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Als die Nachfrage nach der Impfung hoch war, war es zu Engpässen gekommen – erst Wochen später schleuste der Bund seine Reserve in den Markt. Zu diesem Zeitpunkt wollte sich allerdings kaum noch jemand immunisieren lassen, und die Vakzinen verfielen vielerorts in den Kühlschränken der Apotheken.

Um die Apotheken von den wirtschaftlichen Verlusten zu entlasten, die ihnen durch diese Situation entstanden sind, stellt der Staat nun 16 Millionen Euro bereit, die über den DAV beziehungsweise den Nacht- und Notdienstfonds verteilt werden sollen. Eine entsprechende Verordnung trat gestern in Kraft. In diesem Jahr soll sich solch ein Chaos nicht wiederholen, versprach Spahn. „Wir konnten viel früher bestellen, weil wir wussten, dass wir uns vorbereiten müssen“, sagte der Minister. Im Jahr 2020 habe man erst im März/April reagiert – zu spät, räumte Spahn ein.

Dennoch verzeichnete Deutschland in der vergangenen Saison eine Rekordzahl an Grippeimpfungen: Mehr als 22 Millionen seien es gewesen, so Spahn. Üblicherweise ließen sich nur etwa 15 bis 18 Millionen Menschen pro Jahr gegen Influenza immunisieren.