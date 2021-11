Gesundheitsminister der Länder fordern COVID-19-Impfungen in Apotheken

Um die Apothekenimpfungen möglich zu machen, schlagen die Minister:innen vor, auf eine bestehende Regelung aufzusatteln: „Hierzu wäre insbesondere § 132j SGB V – Regionale Modellvorhaben zur Durchführung von Grippeschutzimpfungen in Apotheken – um die COVID-19-Schutzimpfungen zu ergänzen“, so die Gesundheitsexpertinnen und -experten. Sie betonen die Notwendigkeit, dass ausreichend Impfstoff für die Impfungen in Apotheken und bei Zahnärzten zur Verfügung steht.

Dieser Beschluss kommt nicht allzu überraschend: In den vergangenen Tagen und Wochen hatten sich immer mehr Politiker:innen hinter die Idee gestellt, COVID-19-Impfungen auch in den Apotheken anbieten zu lassen. Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) war zwar vor elf Tagen mit einem entsprechenden Vorstoß in der Ministerpräsidentenkonferenz am Widerstand der Landesfürsten gescheitert, morgen steht jedoch ein weiteres Treffen von Bund und Ländern auf dem Plan. Gut möglich, dass die Länderchefinnen und -chefs dann bereits ihre Entscheidung korrigieren.