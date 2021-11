Lasst euch impfen!

„Wir wollen möglichst alle Kinder vor einer Masernansteckung bewahren. Denn Masern sind in höchstem Maße ansteckend und können einen sehr bösen, teils tödlichen Verlauf nehmen. Deshalb führen wir einen verpflichtenden Impfschutz gegen Masern in der Kita, Schule und bei der Kindertagespflege ein. Auch wer dort arbeitet, muss sich impfen lassen. Und wir ermöglichen es dem Öffentlichen Gesundheitsdienst, wieder mehr freiwillige Reihenimpfungen in Schulen anzubieten. So wollen wir auch weitere Infektionskrankheiten bekämpfen — wie Tetanus, Diphtherie und Keuchhusten.“ Wenn ich dieses Zitat von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn aus dem Juli 2019 lese, frage ich mich unweigerlich: Was ist mit dem verpflichtenden Impfschutz gegen das Corona-Virus? Dieses Virus ist ebenfalls „in höchstem Maße ansteckend“ und könnte „einen sehr bösen, teils tödlichen Verlauf nehmen“.