Andere Länder sind da offener und schneller, sowohl bei Influenzaimpfungen wie auch gegen beispielsweise FSME – oder sogar gegen COVID-19. Nach Daten der International Pharmaceutical Federation konnten sich Menschen 2020 weltweit schon in 36 Ländern in Apotheken impfen lassen. Während der Corona-Pandemie brachten einige weitere Länder erstmals Impfungen in die Apotheke, darunter Polen, Italien und Litauen. Weltweit können sich fast zwei Milliarden Menschen in der Apotheke impfen lassen. Die häufigsten Vakzinen, die verabreicht werden, sind Grippeimpfungen. In Frankreich können Apotheker seit kurzem auch gegen COVID-19 impfen.

Auch wenn diese Möglichkeit aktuell nicht besteht – wie stehen die Apotheker und Apothekerinnen in Deutschland zur Corona-Impfung in der Apotheke: Würden Sie gegen COVID-19 impfen, so es denn möglich wäre? Machen Sie mit bei der DAZ.online-Umfrage: