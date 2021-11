Drei Forderungen gegen das Personalproblem

Für den BPhD ist die Rolle der Stationsapotheker:innen ein gutes Beispiel dafür, in welche Richtung sich Offizinapotheker weiterentwickeln könnten. Er steht hinter der Neuerung des Berufs, „wenn die Vorteile für Patient:innen so klar sind, wie durch Apotheker:innen auf Station“. Parallel zum Beruf solle das Pharmaziestudium auf den neuesten Stand gebracht werden.

All dies erklärten die Pharmaziestudierenden in einem Positionspapier zum Nachwuchsmangel, das sie am gestrigen 22. November veröffentlichten. Beim Personalproblem der Offizinapotheke wollen sie unterstützend zur Seite stehen und Studierende über die Tätigkeit in der Apotheke vor Ort aufklären.