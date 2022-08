Was wird aus dem Positionspapier zur Novellierung der Approbationsordnung?

Dieser Antrag dürfte mit Blick auf die Bedenken der Studierenden für Gesprächsstoff sorgen. Zwar gewinnen die Fächer Klinische Pharmazie und Pharmakologie mit dem Konzept an Bedeutung, gleichzeitig sollten allerdings zum Beispiel die Chemie und die Pharmazeutische Biologie Federn lassen – diesen harten Schritt zu gehen, hatte sich der Runde Tisch nicht getraut.

Auf Nachfrage der DAZ verweist auch der BPhD-Beauftragte für Lehre und Studium, Fabian Brückner, auf die steigende Belastung, die den angehenden Apotheker:innen droht, sollte das Papier wie vorliegend umgesetzt werden. Gründe für das Veto der Studierenden waren Brückner zufolge die zu hoch angesetzte Stundenzahl und unvollständige Konzepte zu den Forderungen nach der Anpassung der Benotungsstruktur und der Einführung einer wissenschaftlichen Arbeit im Pharmaziestudium. „Diese Punkte sind aus Sicht des Bundesverbands von enormer Wichtigkeit und dürfen nicht vernachlässigt werden“, betont er gegenüber der Redaktion. „Insbesondere die vorgeschlagene Stundenzahl und die Fülle an Inhalten lassen befürchten, dass das Studium an Machbarkeit und weiter an Attraktivität einbüßen wird.“

BPhD hat Verständnis für die Antragsteller

Der BPhD wurde nach eigenen Angaben nicht zu dem beschriebenen DAT-Antrag in Kenntnis gesetzt. Dennoch: „Dass ein solcher Antrag nun gestellt wird, überrascht nicht“, sagt Brückner. „Das Positionspapier als Ergebnis des Runden Tisches wurde zwar vonseiten des BPhD abgelehnt, aber es ist nachvollziehbar, dass die aufgewendete Arbeit von den Zustimmenden dennoch verwertet wird. Das Stellen des Antrags ist für uns die logische Konsequenz auf die Arbeit an dem Positionspapier der Bundesapothekerkammer.“

Vertreter des Studierendenverbands werden in München vor Ort sein und sich sicher auch in die Debatte einbringen. „Wir sind gespannt auf die dortigen Diskussionen und Gespräche über die Novellierung der Approbationsordnung“, so Brückner. „Diese hat für uns weiterhin das höchste Augenmerk und wir sind weiterhin bereit uns und die Interessen der Studierenden einzubringen.“