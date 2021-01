Praktisches Jahr soll Regelstudienzeit werden: BPhD äußert Bedenken

Zudem stelle sich die Frage, ob der praktikumsbegleitende Unterricht, den derzeit die jeweiligen Landesapothekerkammern organisieren, durch die Verordnung in den Aufgabenbereich der Hochschulen fiele. Dies würde zusätzlich personelle und finanzielle Mittel binden, was sich negativ auf die gesamte Ausbildungsqualität auswirken könnte, befürchtet der BPhD.

Auch legen die Studierenden Wert darauf, dass sich keine sozialrechtlichen Nachteile für sie ergeben, wenn sie als Pharmazeut:innen im Praktikum künftig als Studierende gelten sollten. „In aller Regel können sich Pharmazeutinnen und Pharmazeuten im Praktikum von der Pflichtmitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung befreien und sich in den berufsständigen Versorgungswerken versichern lassen. Diese Regelungen haben sich in den letzten Jahren bewährt und sollten daher weiterhin Bestand haben“, schreiben die angehenden Apotheker:innen.

Bedenken an dem Vorhaben des BMG hatte bereits die Bundesapothekerkammer (BAK) geäußert. Am 6. Januar 2021 wandte sich die BAK mit einer Stellungnahme an das Bundesgesundheitsministerium. Darin schlagen die Autoren Formulierungen für die Verordnung vor, mit denen die Anpassung der Regelstudienzeit nicht zu den angesprochenen Problemen führen sollte. Das BMG wertet die Stellungnahmen derzeit aus und entwickelt den Referentenentwurf weiter. Auf Nachfrage von DAZ.online teilte das BMG mit, es strebe an, die Verordnung im Sommer 2021 zu verkünden.