Wie lässt sich Chancengleichheit im Pharmaziestudium sichern?

Eignungstests an immer mehr Standorten

Mit dem „Hamburger Naturwissenschaftstest“ (HAM-NAT) für Hamburg und Greifswald und dem PhaST (Pharmazie-Studieneignungstest) an den Standorten Baden-Württembergs, Saarbrücken und Frankfurt am Main gab es bisher sieben Standorte in Deutschland, an welchen ein Auswahltest Teil des Wegs in das Pharmaziestudium war. Für das kommende Sommersemester wird darüber hinaus an den Universitäten in Berlin, Bonn, Düsseldorf, Marburg und Münster der PhaST berücksichtigt werden.2,3 Für das Pharmaziestudium zeichnet sich also ein zunehmender Trend zur vermehrten Nutzung von Studierfähigkeitstests ab. Deshalb hat der BPhD auf seiner 130. Bundesverbandstagung ein Positionspapier zu der Form und Ausführung dieser Tests verabschiedet. Darin wurde der Aspekt von Auswahltests generell betrachtet und kritisiert, weshalb diese Position auch von den Bundesverbänden der Studierenden der Human-, Veterinär-, und Zahnmedizinstudierenden gestützt wurde.