Ist unser Berufsbild den Veränderungen der letzten zwanzig Jahre gewachsen?

Viele junge Approbierte sind von der Arbeit in der Offizin enttäuscht. Woran liegt das? Volker Regner, Beauftragter für Public Health beim Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland (BPhD), geht der Frage in der aktuellen Kolumne des Verbands auf die Spur und sucht nach Lösungsansätzen für die Misere.