Die letzte Novellierung der Approbationsordnung für Apotheker (AAppO) liegt schon weit mehr als 20 Jahre zurück. Das bedeutet: Apotheker*innen, die schon 20 Jahre im Berufsleben stehen, haben nach genau derselben AAppO studiert wie ich. Allerdings unterliegen die Naturwissenschaften einem ständigen Fortschritt, der sich auch in der Lehre widerspiegeln muss. Unsere Approbationsordnung ist also aus einer Zeit, in der wir noch nicht einmal unser komplettes Genom entschlüsselt hatten. Aus einer Zeit, in der mRNA-Impfstoffe undenkbar gewesen wären. Aus einer Zeit, in der Apotheker*innen hauptsächlich als „Schubladenzieher“ wahrgenommen wurden.