Nie ohne mein Team – wieso Interprofessionalität mit der Ausbildung beginnt

Vor und während des Studiums bzw. der Ausbildung existieren diese Vorbehalte noch deutlich seltener. Diese Unvoreingenommenheit sollte als Chance begriffen und als Grundlage für eine verstärkte interprofessionelle Zusammenarbeit genutzt werden, vor allem zwischen Mediziner*innen und Pharmazeut*innen. In einem ersten Schritt gilt es, gemeinsame Ausbildungsinhalte zwischen den einzelnen Berufsgruppen auszumachen und von Beginn an den Weg für eine gute Zusammenarbeit zu bahnen. Sowohl für Studierende verschiedener Studiengänge als auch für Auszubildende aus unterschiedlichen Berufen ist es teilweise sinnvoll, gemeinsame Kurse zu besuchen und gemeinsame Prüfungen zu absolvieren. So ist im späteren Berufsleben klar, dass gemeinsames Wissen vorhanden ist und die Begegnung findet ganz natürlich auf Augenhöhe statt.

Gleichzeitig wird durch das Zusammenführen gemeinsamer Ausbildungsinhalte sichtbar, an welchen Stellen die jeweiligen Ausbildungen sich unterscheiden. Dies hat den Vorteil, dass weiterführende Kompetenzen einer anderen Fachrichtung durch bestehendes Vorwissen oder gezielte Vertiefungsfächer im jeweiligen Kontext besser herausgestellt werden. Beispielsweise werden im Medizinstudium die Fächer Anatomie und Physiologie detaillierter vermittelt, während im Pharmaziestudium die Themen Pharmakologie, Arzneimittelinteraktion und -entwicklung umfassender behandelt werden. An dieser Stelle können die entsprechenden Expert*innen in Tutorien Studierende des jeweils anderen Studiengangs unterstützen. Diese Art der Zusammenarbeit schon während der Ausbildung fördert im späteren Berufsalltag den Respekt vor dem Fachwissen des Gegenübers, ohne dabei die eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten untergraben zu sehen.