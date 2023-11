Was wir aus der interprofessionellen Summer School an der FU Berlin mitnehmen können

Als ich am ersten Morgen zum Institut für Pharmazie in Berlin fuhr, war ich schon gespannt, was mich in den nächsten Tagen erwarten würde. Fragen, die in meinem Kopf schwirrten, waren: Wie muss ich kommunizieren, damit mich die Medizinstudierenden verstehen? Was zählt zu meinen Aufgaben als werdende Apothekerin und habe ich überhaupt genug Wissen, um mich zu beteiligen?

Die Gruppe bestand aus etwa gleich vielen Pharmazie- und Medizinstudierenden und die Teilnehmenden kamen aus vielen Teilen Deutschlands. Ein besonderes Highlight war ein Vortrag, in dem ein interprofessionelles Projekt der Universität Bergen (Norwegen) vorgestellt wurde. Dort können Studierende in interprofessionellen Teams bereits Erfahrungen in ihrem zukünftigen Arbeitsumfeld sammeln, indem gemeinsam Patient*innen betreut werden.