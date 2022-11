Pharmazie- und Medizinstudierende pro Medikationsanalyse in den Apotheken

Miteinander statt gegeneinander – der Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland (BPhD) und die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland (bvmd) sprechen sich in einer gemeinsamen Resolution ausdrücklich für interprofessionelle Zusammenarbeit im Gesundheitswesen aus. „Das Potential eines guten Miteinanders zwischen Ärzt*innen und Apotheker*innen für die Therapiesicherheit und Behandlungsqualität ist immens und sollte von beiden Professionen synergistisch genutzt werden“, meinen die Studierenden.