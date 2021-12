Das Jahr 2021 aus Sicht der Studierenden

Sobald ein Entwurf einer neuen Approbationsordnung ausgearbeitet ist, muss damit an das Bundesgesundheitsministerium herangetreten werden. Hier muss die Politik überzeugt werden, dass die Novellierung notwendig ist und entsprechende Schritte einleiten muss. Dazu werden zusätzliche finanzielle Mittel der Bundesländer benötigt. Denn bei einer Annahme und Änderung muss dies an allen Studienstandorten umgesetzt werden. Dieser Prozess ist so aufwendig, dass er höchstwahrscheinlich nicht schon 2022 realisierbar ist. Eine Novellierung kostet Zeit, Geld und viel Überzeugungskraft. Doch es lohnt sich! Nur so kann der Apotheker*innenberuf weiterentwickelt und unsere zukünftigen Patient*innen bestmöglich versorgt werden.