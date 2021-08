Mehr einheitliche Standards für das Praktische Jahr

Im Mai hat der BPhD ein neues Positionspapier zum Praktischen Jahr veröffentlicht. In diesem fordern wir einheitliche Standards der Rahmenbedingungen im dritten Ausbildungsabschnitt. Während über die Zeit an der Universität oft geklagt wird und sich die meisten Pharmazeut*innen einig sind, dass dort noch einiges verbessert werden kann, wird über das Praktische Jahr (PJ) nur wenig gesprochen. Dabei ist hervorzuheben, dass in der Pharmazie die Praktikumssituation positiv wahrgenommen wird. Die Vergütung ist wesentlich höher als etwa in der Medizin. Ebenso geben sich die meisten Apotheken Mühe in der Ausbildung und helfen ihren zukünftigen Kolleg*innen. Trotzdem sind die Bedingungen im PJ noch ausbaufähig. Zudem sollten alle PhiPs ihr PJ unter denselben Umständen absolvieren dürfen.