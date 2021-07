Die Impfzertifikatsausstellung soll bald wieder laufen – zumindest grundsätzlich. Während das DAV-Portal an sich weiterhin im Internet erreichbar sein wird, wird das beim Robert-Koch-Institut (RKI) aufrufbare Modul für die Ausstellung der Impfzertifikate nur für Apotheken zugänglich sein, die an die TI angeschlossen sind. In den einzelnen Apotheken können dem ADAS zufolge dafür tatsächlich teilweise noch Interventionen seitens der TI-Anbieter notwendig sein. So kann es sein, dass noch Updates nötig sind, im Einzelfall kann auch ein Techniker in die Apotheke kommen müssen.

Andere, zum Beispiel die Anwender:innen von Pharmatechnik, sind auch schon startklar. Der ADAS geht davon aus, dass spätestens Mitte nächster Woche in allen an die TI angeschlossenen Apotheken wieder Impfzertifikate ausgestellt werden können.