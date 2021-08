TI-Komponenten nicht vom eigenen Softwarehaus – Pech gehabt?

Seit vergangener Woche läuft die Erstellung von Impfzertifikaten zumindest theoretisch über die TI. Praktisch gab es in den vergangenen Tagen massive Probleme, auf den Server zuzugreifen – von den Verbänden als „Performance-Engpass“ bezeichnet, die aber angeblich gelöst sein sollen. Doch in so mancher Apotheke kam man lange gar nicht bis an diesen Punkt. Denn für die Umleitung über die TI bedarf es eines Updates, für das das Softwarehaus verantwortlich ist. Das wurde auch je nach Anbieter schneller oder weniger schnell geliefert.

Wenn allerdings die TI-Komponenten nicht aus demselben Haus stammen, gab es Probleme. Das bekamen alle beispielsweise die Apotheken zu spüren, deren TI-Anbieter Red Medical ist. Hier steht der Konnektor nicht in der Apotheke selbst. Red reagierte allerdings schnell und veröffentlichte detaillierte Anleitungen, wie Apothekenteams die Umleitung selbst einrichten und das Problem somit lösen können.