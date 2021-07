Aber war die Pause bei der Ausstellung überhaupt notwendig? Laut IT-Experte Manuel Blechschmidt eigentlich nicht. Denn es gibt eine Lösung. Und es gab sie die ganze Zeit: Die, die auch Ärzte und Impfzentren nutzen und die gemäß der BMG-Ausschreibung über die TI läuft. Die vom DAV etablierte Parallellösung tat das ja bekanntermaßen bislang nicht. Blechschmidt hat das Zertifikatemodul zur Ausstellung von COVID-19-Impfzertifikaten auf Ausschreibung des BMG hin mitentwickelt. Gefragt war eine Lösung, die einfach und kompatibel in die bestehenden Systeme der Arztpraxen integriert werden kann, sodass alle Ärzt:innen aus ihrer gewohnten Umgebung heraus den Patienten und Patientinnen ein COVID-19-Zertifikat erstellen können. Blechschmidt hat mit seiner Firma Incentergy und dem Institut für angewandte Informatik in Leipzig, das ebenfalls in die Entwicklung involviert war, auf eine Webanwendung gesetzt. Fünf Anbieter von Praxissoftware hätten diese mittlerweile implementiert. Um Impfzertifikate auszustellen, braucht man laut dem IT-Experten, der das Ganze auch auf seinem YouTube-Kanal erklärt, lediglich eine Internetverbindung, einen TI-Anschluss und eine SMC-B plus Lesegerät – also Dinge, die in den meisten Arztpraxen, aber eben auch in Apotheken vorhanden sind.