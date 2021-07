Zudem brauchten wir eine Kopie einer Betriebserlaubnis sowie einen Nachweis, dass die Apotheke auch aktiv ist, also eine Bescheinigung des Nacht- und Notdienstfonds. Beides haben wir uns einfach selbst gebastelt und unseren Antrag über eine anonyme E-Mail-Adresse an den DAV geschickt mit der Bitte, uns einen Zugangscode zu schicken. Das war am Sonntagabend und schon am nächsten Morgen kam eine Mail vom DAV, dass die Dokumentenprüfung erfolgreich gewesen sei. Am Dienstag hatten wir den Code dann im Briefkasten und konnten uns registrieren.