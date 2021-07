Nun ist es Apotheken bereits seit einer Woche nicht mehr möglich, digitale COVID-19-Impfzertifikate über mein-apothekenportal.de zu erstellen. Und sie können ihren Kunden und Kundinnen weiterhin keine verbindliche Auskunft geben, wann sie diesen Service wieder anbieten. Mitten in der Ferienzeit ist dies ein besonderes Ärgernis.

Auf dem Portal lautet die Information des Deutschen Apothekerverbands (DAV) heute: „Derzeit wird intensiv an Lösungen zur Schließung der erkannten Sicherheitslücke gearbeitet. Dazu sind bereits erste Tests in Vorbereitung. Über den Fortgang werden wir Sie morgen, Donnerstag dem 29.07.2021, wieder informieren“. Und weiter: „Als Apothekeninhaber/in müssen Sie aktuell nichts weiter tun. Sie erhalten an dieser Stelle zu gegebener Zeit alle weiteren notwendigen Informationen zur Wiederanbindung an das Fachmodul ‚digitales Impfzertifikat‘“.