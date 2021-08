The one and only wird’s nun also nicht geben: Das Softwarehaus Awinta wollte seinen historisch gewachsenen Gemischtwarenladen an Warenwirtschafts-Systemen in einer einzigen Warenwirtschaftslinie bündeln: „One“ sollte, wie bereits seit Jahren kommuniziert wurde, die neue Softwarelinie sein, in der irgendwie infopharm, Jump, Pharmasoft, Prokas und sogar Asys aufgehen sollten. Eine für alle – daraus wird nun doch nichts. Freude bei den Apothekerinnen und Apothekern, die ihr gewohntes System beibehalten, weniger Freude bei Awinta, für die es nun auch in Zukunft aufwendiger (und teurer) bleibt, so viele Systeme nebeneinander zu pflegen und auszubauen. Aber es gibt auch zahlreiche Apothekers, die eine Weiterführung aller Produktlinien für einen Fehler halten. Mein liebes Tagebuch, nun ja, rein mit logischer Vernunft betrachtet ist die Vielfalt der vielen Warenwirtschaftssysteme aus einem Haus natürlich ein teurer Luxus: Nur wegen ein paar Gewohnheiten der Anwender und ein bisschen mehr oder weniger im Leistungsspektrum die Pflege von vier Systeme nebeneinander aufrechtzuerhalten, muss man sich leisten können. Aber was ist schon logisch und vernünftig in der digitalen Welt, wir wissen doch, es menschelt sogar bei Computerprogrammen. Und so macht die Awinta aus der Not eine Tugend und begreift die Vielfalt ihrer Systeme jetzt als Vorteil: Think positiv ist das Motto – und vielleicht kommt in ein paar Jahren ein ganz neuer Anlauf, wenn ganz neue (digitale) Anforderungen auf die Apotheken zukommen, mit einem echten One.

Mit dem Rx-Boni-Verbot hadert die FDP noch immer, wie ihre gesundheitspolitische Sprecherin Christine Aschenberg-Dugnus im DAZ.online-Interview durchblicken lässt. Für die FDP sei das Rx-Boni-Verbot eine Umgehung des EuGH-Urteils. Na, na, mein liebes Tagebuch, wo gibt’s denn sowas. Hat die FDP eigentlich schon mal drüber nachgedacht, was es gebracht hätte, wenn Rx-Boni erlaubt worden wären? Genau, wenig bis nicht – außer dass die Schließungen von Vor-Ort-Apotheken noch schneller vorangingen, weil sie den Boni-Wettbewerb nicht mitmachen könnten. Rx-Boni hätten in erster Linie nur den EU-Großversandhäusern und einigen Groß-Apotheken genutzt. Immerhin, einsichtiger scheint die FDP beim Thema Fremd- und Mehrbesitz zu sein: Die Frage nach einer Abschaffung des Fremd- und Mehrbesitzverbots stellt sich für diese Partei „momentan nicht“. Aber man müsse den Markt beobachten und immer sondieren, inwiefern die Versorgung der Patienten gewährleistet sei: „Dafür müssen die Vor-Ort-Apotheken erhalten bleiben“, sagt die FDP-Gesundheitspolitikerin. Wie schön, mein liebes Tagebuch, und sie möchte auch, dass die Patienten die freie Apothekenwahl haben und das Makelverbot durchgesetzt wird. Außerdem: Das E-Rezept und die Digitalisierung seien eine Chance für die Apotheker, meint sie, „und wenn Drittanbieter über entsprechende Schnittstellen an die E-Rezept-App angebunden werden, dann müssen es auch die Apotheker selbst sein, die hier ein entsprechendes Angebot entwickeln.“ Mein liebes Tagebuch, so wird es sein.