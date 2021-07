In zahlreichen Medien war zu lesen, dass es am Montag, also gestern, in den Apotheken wieder Impfzertifikate geben soll. Die Realität sieht aber anders aus. Die Apotheken können immer noch nicht wieder auf das Portal zugreifen, seit Mitte vergangener Woche ist das Ausstellen von Zertifikaten gestoppt. Hintergrund war, dass sich IT-Experten mit einer Fake-Apotheke sehr einfach Zugang zum Portal verschafft hatten. Zudem sollen gefälschte Zertifikate im Umlauf sein, die angeblich in Apotheken erstellt wurden.