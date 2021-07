Daraufhin müsse für alle Rezepturen gemäß Anlage 10 der Hilfstaxe, also für Cannabis in Form getrockneter Blüten, Cannabisextrakte und Dronabinol-Zubereitungen, ein „Hash-Wert“ (oder „Hash-Code“) auf das Rezept gedruckt werden. Außerdem müsse der Z-Datensatz mit dem Abrechnungsdatensatz des Rezeptes an die Krankenkasse übermittelt werden. Auch künftige E-Rezepte würden ohne Generierung eines Hash-Wertes nicht abrechnungsfähig sein, kündigte der Apothekerverband Schleswig-Holstein an. Der Hash-Wert ist eine 40-stellige Ziffernfolge, in der zwei Pharmazentralnummern und jeweils zwei Angaben zum Faktor und zur Taxe dargestellt werden können. Die Ziffernfolge wird in die zweite und dritte Taxzeile des Papierrezepts gedruckt.