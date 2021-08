Fehlerhafte Hashcodes: ADAS und VDARZ fordern Friedenspflicht

In den Augen der Softwarehäuser und der Rechenzentren sind diese fehlerhaften Codes unpräzisen und missverständlichen Vorgaben in der Technischen Anlage 1 geschuldet – darin finden sich Vorgaben, wie die Regeln zur Abrechnung umzusetzen sind. Mehrfach musste offenbar nachgebessert wurden. Außerdem wurden Beispiele zu der konkreten Umsetzung wohl erst so spät veröffentlicht, dass eine rechtzeitige Implementierung in die Software den Anbietern zufolge nicht mehr möglich war. Konkret ging es darum, wie Gebühren, zum Beispiel die für BtM, auch in den Abrechnungspreis einzurechnen sind und nicht erst in das Gesamt-Brutto des Rezeptes, wie es in der bisherigen Technischen Anlage vorgegeben war. Und selbst nach Inkrafttreten der TA 1 wurde noch einmal nachgebessert – es gab wohl wieder Fehlinterpretationen bei der Umsetzung des Einrechnens der BtM-Gebühr in den Tax-Preis, sodass der Deutsche Apothekerverband (DAV) sich genötigt sah, erneut Hinweise zu veröffentlichen.