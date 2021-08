Verspätete Hash-Codes: Kommen die Kassen den Apotheken entgegen?

In einigen Apotheken in Deutschland haben sich im vergangenen Monat Rezepte angesammelt. Konkret geht es um Verordnungen über Cannabis und Substitutions-Fertigarzneimittel, bekanntermaßen Betäubungsmittel, wo die Rezepte nur sieben Tage gültig. sind. Weil aber nicht alle Softwaresysteme in der Lage waren (oder es immer noch nicht sind), den seit 1. Juli erforderlichen Hash-Wert oder Hash-Code aufzudrucken, können die Rezepte nicht bedruckt und abgerechnet werden. Die Versorgung ist natürlich lange erfolgt.