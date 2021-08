Was steckt im Hash-Code und wozu braucht man ihn?

„Hash-Wert“ oder „Hash-Code“ ist vermutlich in manchen Apotheken eines der neuen Reizwörter. Denn was es bei Parenteralia schon eine Weile gibt, ist seit 1. Juli auch bei Cannabis-Rezepturen und Substitutions-Fertigarzneimitteln Pflicht. Auf die Verordnungen muss ein Hash-Wert aufgebracht werden. Ab 1. Januar 2022 ist er dann bei allen Rezepturen Pflicht. Die Einführung lief bei weitem nicht überall reibungslos, unter anderem weil zum Start gar nicht alle Softwareanbieter in der Lage waren, die Zahlenfolge zu generieren.