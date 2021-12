Hash-Code-Chaos vertagt

Eigentlich sind ab dem 1. Januar bei der Abrechnung von Rezepturen Hash-Codes Pflicht und es muss ein zusätzlicher Datensatz, der Z-Datensatz, zur Abrechnung an die Kasse gesendet werden. Aufgrund der schlechten Erfahrungen mit der Einführung der Hash-Codes bei Cannabis befürchtete so mancher ein schlimmes Chaos. Das dürfte nun erstmal ausbleiben. Es gibt eine Übergangsfrist, während der kann nach den bisherigen Regeln abgerechnet werden, wenn die Bedruckung des Papierrezeptes mit Hash-Code und die Lieferung von Z-Daten technisch nicht möglich ist. Sie endet am 30. Juni.