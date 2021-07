Als Witzmann von der Unwetterkatastrophe in seiner unmittelbaren Nachbarschaft erfuhr, zögerte er nicht lange und machte sich mit seinem Auto auf in den Landkreis Ahrweiler, um vor Ort Unterstützung anzubieten. Und diese wird seit vergangener Woche auch dankbar angenommen: Sein Weg führte ihn nach Adenau in der südlichen Ahreifel, ein Ort, der von den Wassermassen weitgehend verschont geblieben ist. Drei Apotheken garantieren dort die Arzneimittelversorgung der Bevölkerung – und die Zahl der Menschen, die potenziell versorgt werden müssen, ist nun sprunghaft angestiegen. Denn 15 km nordöstlich liegt Altenahr, direkt lokalisiert am Rhein-Nebenfluss Ahr, und dort können die beiden Apotheken derzeit nicht in Betrieb sein.