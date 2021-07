Vor allem in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind zahlreiche Apotheken vom Hochwasser betroffen, teilweise wurden sie von den Wassermassen völlig zerstört. „Mit großer Bestürzung haben wir in den letzten Tagen die Berichterstattung über die Hochwasserkatastrophe verfolgt“, sagt Dr. Benjamin Wessinger, Geschäftsführer des Deutschen Apotheker Verlags. „Deswegen haben wir beschlossen, so wie schon nach der Flutkatastrophe 2002, betroffenen Apotheken ihre vom Hochwasser vernichtete Fachliteratur kostenlos zu ersetzen.“ Betroffene Apothekerinnen und Apotheker können sich beim Kundenservice des Stuttgarter Verlags unter service@deutscher-apotheker-verlag.de oder telefonisch unter 0711-25 82-341 melden. „Wir liefern dann schnell und unbürokratisch Ersatz“, so Wessinger.