Hilfswerke der Apothekerschaft starten Spendenaufrufe für Hochwasseropfer

So sammelt beispielweise das Hilfswerk der Baden-Württembergischen Apothekerinnen und Apotheker für die Betroffenen in den Hochwasserregionen (nicht nur Apotheker:innen) und bittet um schnelle Unterstützung, um den Menschen in den betroffenen Regionen, die kein Dach mehr über dem Kopf haben und in Notunterkünften untergebracht sind, so schnell wie möglich helfen zu können. Wer spenden möchte kann das unter folgender Bankverbindung tun: