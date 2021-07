Kammern wollen unbürokratisch helfen, Großhändler größtenteils verschont

Acht Apotheken vor allen aus dem Raum Hagen hätten sich am gestrigen Donnerstag bei der Apothekerkammer Westfalen-Lippe gemeldet und um eine Befreiung von der Dienstbereitschaft gebeten, erklärt ein Sprecher der Kammer gegenüber der DAZ. Die habe man natürlich direkt erteilt und parallel auch die Gesundheitsbehörden informiert. Der aktuelle Stand sei, dass es insbesondere um temporäre Gründe geht, also zum Beispiel: Wasser in den Keller gelaufen, in dem die Apotheken-EDV steht oder Apotheke sichern, damit der Kommissionierer nicht „absäuft“. Aber so dramatische Fälle, wie sie zum Teil die Fernsehbilder aus der Eifel in Rheinland-Pfalz vor Augen führen, seien nicht dabei gewesen, heißt es aus Münster. „Wir sehen zu, dass wir weiter unbürokratisch unterstützen, falls erforderlich (Umverteilung Notdienste etc.). Noch ist kein darüber hinaus gehender Unterstützungsbedarf zu sehen, das kann sich aber womöglich noch ändern“, so der Kammersprecher.