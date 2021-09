Im September 2021 fließen Ahr, Erft und Wupper wieder in ruhig in ihren Betten – nur drei der an sich eher kleinen Flüsse, die sich in der Nacht zum 15. Juli 2021 zum Teil in reißende Ströme verwandelten und alles mitrissen, was sich im Weg der Wassermassen befand.

Allein im besonders betroffenen Bundesland Rheinland-Pfalz verursachte die Flut wohl mehr als 15 Milliarden Euro Schaden. Mindestens 133 Tote, mehr als 700 Verletzte, zerstörte Infrastruktur und Gebäude sowie etliche nahezu völlig zerstörte Ortschaften sind eine Bilanz des Unglücks. Betroffen von der Katastrophe aber auch die, die von Berufs wegen nah an den Menschen sind und damit mittendrin im Chaos sind – die Apotheker in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.