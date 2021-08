Die Hölle in der Paradies-Apotheke

Ein lauter Knall draußen vor dem Bal­konfenster erschreckt sie. Die Lichtkuppel der Apotheke ist explodiert und Wassermassen schießen wie ein Geysir in den Abendhimmel. Damit wird der Inhaberin bewusst, dass ihre Apotheke komplett unter Wasser steht. „Da wusste ich nicht mehr, was ich überhaupt noch versuchen soll zu retten, außer mich und meine Katze.“ Das Haustier greift sie aus der Waschmaschine, schnappt sich eine Decke und kämpft sich vor bis zur Leiter auf den Dachboden. Das Wasser steht ihr be­reits bis zur Taille. Ölgeruch macht sich breit im Haus.

Als sie den Dachboden erreicht, ver­sucht sie zunächst mit ihrer Mutter zu telefonieren. Als sie ihr berichtet, dass sie gerade versucht ihr eigenes Leben zu retten, beendet die Mutter das Ge­spräch, weil sie weitere Details nicht

ertragen kann. Als Nächstes wählt sie den Notruf und meldet der Feuerwehrleitstelle, man müsse sie und ihre Katze mit einem Hubschrauber retten. Doch die Hilfe lässt auf sich warten. Um ein Uhr nachts hat es längst auf­gehört zu regnen. Gabriele Wierzgalla streckt ihren Kopf aus dem Dachfenster und erblickt viele weitere verängstigte Gesichter von Menschen, die in jener sternenklaren Nacht ebenfalls Ausschau nach Überlebenden und Helfern halten. Man kommuniziert miteinander. Viele stel­len fest, dass der Pegel stagniert und in den Folgestunden sogar anfängt zu sinken. Die Apothekerin findet im Dachzimmer ihres Hauses einige Stunden Schlaf.

Um sechs Uhr morgens am nächsten Tag wacht sie auf und sondiert vom Fenster aus die Lage: Das Was­ser um ihr Haus herum bildet einen ruhigen See, überall liegen Tonnen an Schlamm, Schutt und Trümmern. Möbel, Autos, Bäume sind verstreut über die Straße und Grundstücke. Sie geht in den ersten Stock zurück. Der Kühlschrank versperrt den Weg in ihre Wohnung, die voller Schlick ist. Im Pyjama beginnt sie aufzuräumen und versucht, die Schlammmassen wegzukehren – vor allem auch, weil sie wissen möchte, wo sich die zweite Katze befindet. Sie ist alleine und die Zeit vergeht wie im Flug.

„Ich habe von sechs Uhr bis sechs Uhr praktisch ohne Pause versucht, mein Hab und Gut zu retten“, berichtet sie. Und wahrscheinlich hätte sie das auch noch länger getan, wenn nicht abends die ersten Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW zu ihr vorgedrungen wären. Die Helfer evakuieren sie aus dem Haus. Man befürchtet Einsturzgefahr. Wierzgalla würde am liebsten bleiben, sie will in der Wohnung und Apotheke retten, was zu retten ist. Doch sie muss Altenahr verlassen und wird zusammen mit ihrer Katze für einen Tag in eine Aufnahmestation gebracht. Dort kann sie duschen, sich umziehen und von den Strapazen der Katastrophennacht erholen.