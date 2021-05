Impfstoffdistribution: Apotheken sind „dramatisch unterfinanziert“

Stichtag war also am vergangenen Montag. Und wie ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening nun in einem Radiobeitrag auf WDR5 berichtet, zeigt die eingereichte Erhebung der Standesvertretung, dass die Leistungen der Apotheken „dramatisch unterfinanziert“ sind. Eine DAZ.online-Anfrage dazu vom Montag blieb vonseiten der ABDA bisher unbeantwortet.

Das BMG sei „sehr vorsichtig“ gewesen bei der Festlegung der Apothekenvergütung, berichtete Overwiening im WDR5 – wohl auch vor dem Hintergrund, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kurz zuvor wegen des Honorars für die Verteilung der Schutzmasken an vulnerable Bevölkerungsgruppen heftig in die Kritik geraten war. Ende Januar beugte sich der Minister dem öffentlichen Druck und senkte die Vergütung für die Apotheken von ursprünglich 6 Euro brutto auf 3,90 Euro brutto je Maske ab.

Dass dieser Schritt nötig geworden ist, führt Overwiening auch auf Äußerungen einzelner Kollegen in den Medien zurück. Vereinzelt war gar von fünfstelligen Gewinnsummen die Rede gewesen – ein Bärendienst am Berufsstand. „Diese Kollegen haben der Apothekerschaft in ihrer Gesamtheit geschadet“, betonte die ABDA-Präsidentin. Die Vergütung habe sich nicht nur auf den reinen Materialwert bezogen, sondern auch auf Logistik und Verlässlichkeit. „Wir haben in unfassbarer Geschwindigkeit auf eine Notlage reagiert“, erinnerte Overwiening. Über Nacht organisierten die Betriebe Millionen von Schutzmasken und leisteten oftmals partnerschaftlich Hilfe untereinander. „Wir haben die Menschen ohne bürokratische Hürden flächendeckend versorgt“, so die ABDA-Chefin. „Wer hätte das sonst geschafft?“