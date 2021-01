Spahn kürzt Masken-Vergütung um ein Drittel

Während sie im Dezember noch eine pauschale Vergütung erhielten, die sich nach den im dritten Quartal abgegebenen Rx-Packungen richtete und über den Nacht- und Notdienstfonds verteilt wurde, änderte sich die Systematik mit Stichtag 6. Januar: Seitdem bekommen Anspruchsberechtigte zweimal sechs Masken gegen Vorlage zweier Vouchers, die ihnen ihre jeweilige Krankenversicherung zuschickt. Pro Sechserpack wird dabei eine Eigenbeteiligung von 2 Euro fällig, die Apotheke erhält 6 Euro pro Maske inklusive Einkaufspreis, Steuern und aller laufenden Kosten.

Angesichts dieser Verordnung, die bereits am 15. Dezember in Kraft trat, kalkulierten die Apotheker:innen und kauften entsprechend Ware ein. Jetzt zieht Spahn zurück: Statt der versprochenen 6 Euro will er die Vergütung der Apotheken per Verordnungs-Änderungs-Verordnung auf 3,30 Euro runterschrauben. In dem Entwurf, der DAZ.online vorliegt, ist jedoch vermerkt, dass auf diesen Betrag noch die Umsatzsteuer aufzuschlagen ist – ganz im Gegensatz zum ursprünglichen Preis, der sich inklusive Steuer verstand. Konkret bedeutet das: Die nun vorgesehenen 3,30 Euro sind nicht den bisher geltenden 6 Euro gegenüberzustellen, sondern dem Nettobetrag von 5,04 Euro. Es ergibt sich eine Kürzung um etwa ein Drittel.