Warum 6,58 Euro?

Die vorläufige Vergütung der Apotheken für den Umgang mit Corona-Impfstoff in Höhe von 6,58 Euro lässt sich formal erklären. Tatsächlich werden in den Apotheken jedoch höhere Kosten entstehen. Bei der Bewertung des Arbeitsaufwandes werden die Apotheken leider mit einem alten ungelösten Problem zu kämpfen haben, fürchtet DAZ-Redakteur Dr. Thomas Müller-Bohn in einem Kommentar.