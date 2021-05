BMG regelt Vergütung für Impfstofflieferung an Betriebs- und Privatärzte

Davon macht das BMG allerdings vorerst keinen Gebrauch – nach einem auf den heutigen 19. Mai datierten Referentenentwurf für eine „Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2“ bleibt es bei der Vergütung von 6,58 Euro je Vial. Erst wenige Stunden zuvor hatte ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening in einem Radiointerview mit dem Sender WDR5 gesagt, die Apotheken seien in diesem Punkt „dramatisch unterfinanziert“. Das habe die ABDA in ihrer Aufstellung belegen können. Das BMG ist allerdings noch nicht zu einer raschen Anpassung bereit. Der heute vorgelegte Referentenentwurf lässt die Vergütung für die Belieferung der Vertragsärzte unangetastet.

Doch die Änderungen in der Impfverordnung haben zunächst auch eine andere Intention, schließlich soll zum 7. Juni die Priorisierung aufgehoben werden und Betriebs- und Privatärzte in die Impfkampagne einbezogen werden. Und so soll in der neuen Verordnung unter anderem erstmals die Vergütung für Apotheken geregelt, wenn diese Betriebsärzte mit Corona-Impfstoffen versorgen. Für den Aufwand im Zusammenhang mit der Abgabe von COVID-19-Impfstoffen an Betriebsärzte erhalten die Apotheken demnach künftig eine Vergütung je abgegebene Durchstechflasche in Höhe von