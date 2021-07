Die ABDA verweist in ihrer Stellungnahme zu diesen Plänen auf ihre Dokumentation vom 17. Mai. Danach „liegen die Kosten mit 18,08 Euro zzgl. USt. sehr deutlich über der in dem vorliegenden Entwurf festgelegten Höhe. Eine (zumindest teilweise) Kompensation der seit Festlegung der Entgeltung aufgelaufenen kumulierten Kostenunterdeckung wird noch viel weniger erreicht“. Auch weiterhin sei die Versorgung der Ärzteschaft mit COVID-19-Impfstoffen durch sich wöchentlich ändernde Umgebungsbedingungen gekennzeichnet, argumentiert die Standesvertretung. Damit gebe es nach wie vor jede Woche Anpassungen in Arbeitsabläufen und erheblichen Kommunikations- und Abstimmungsbedarf mit Ärzten und Großhändlern. All dies sei nicht verlässlich mit anderen Aktivitäten in der Apotheke kombinierbar. Im August werde zudem mit Moderna der vierte COVID-19-Impfstoff in die ambulante ärztliche Versorgung eingebacht – auch dies bedeute erneut Umstellungsaufwand.

Kurzum: Der Aufwand der Apotheken, der zusätzlich durch die Versorgung mit COVID-19-Impfstoffen entsteht, habe bisher nicht abgenommen. Und die jetzt vorgesehene Erhöhung um 1 Euro je Durchstechflasche sei deutlich zu niedrig, um das selbst genannte Ziel des Verordnungsgebers – nämlich die Versorgung von Ärzt:innen mit COVID-19-Impfstoffen für die Apotheken wirtschaftlich zu gestalten – zu erreichen.

Vor diesem Hintergrund bekräftigt die ABDA ihre Forderung nach Anhebung der Apothekenvergütung auf 18,08 Euro plus Mehrwertsteuer je Durchstechflasche – mindestens aber auf einen den jetzt vorgesehenen Wert „deutlich übersteigenden Betrag“.