HAV kritisiert Vergütung: Auch gekürzte Vials machen den Apotheken Arbeit

Allerdings werden im Regelfall die von den Arztpraxen bestellten Mengen an COVID-19-Impfdosen vor der Auslieferung über den Großhandel nach Vorgaben des BMG gekürzt. In einer aktuellen Mitteilung weist der Hessische Apothekerverband (HAV) nun darauf hin, dass die Kriterien hierfür den Apotheken leider noch immer nicht bekannt seien, durch die Kürzungen aber die finanzielle Entschädigung für die Logistikleistungen der Apotheken vor Ort sinke.

Mit Einbindung der Betriebsärzte in die nationale Impfkampagne am 7. Juni werden Kürzungen der Liefermengen noch zunehmen, warnt der HAV. „Die Apotheken geben nach einem genau festgelegten Verfahren die Bestellungen der Arztpraxen an den pharmazeutischen Großhandel weiter, informieren die Praxen über die zugesagten Liefermengen und bringen die höchst empfindlichen Impfstoffe persönlich dorthin“, erläutert Holger Seyfarth, Vorsitzender des HAV. Hierfür erhielten sie eine Aufwandsentschädigung pro geliefertem Vial. Wird deren Anzahl nach für die Apotheken nicht nachvollziehbaren Kriterien gekürzt, erhielten die Apotheken weniger Geld, hätten aber denselben und oft sogar mehr Aufwand.