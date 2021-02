Roche bringt nasalen SARS-CoV-2-Antigentest

Beim neuen „SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal h“ andelt es sich, wie beim Rapid Antigen Test, um einen chromatographischen Schnellimmunoassay, der qualitativ das Nukleokapsidprotein von SARS-CoV-2 in menschlichen Nasenabstrichen nachweist. Laut Roche zeigte der Test in klinischen Studien für professionell gesammelte Proben eine relative Sensitivität von 90,6 Prozent (Ct-Wert ≤ 30, bei einem 95 Prozent Konfidenzintervall 75,0 - 98,0 Prozent) und eine Spezifität von 98,6 Prozent. Für selbst gesammelte Proben unter Fachaufsicht lag die Sensitivität leicht darunter: 84,4 Prozent (Ct-Wert ≤ 30; 95 Prozent Konfidenzintervall: 67,2 - 94,7 Prozent). Die Spezifität gibt Roche mit 99,2 Prozent an. Zum Vergleich: Die Sensitivität des SARS-CoV-2 Rapid Antigen Tests mit Nasopharynxabstrich liegt bei 96,52 Prozent (95 Prozent Konfidentintervall 91,22 - 99,04 Prozent), die Spezifität liegt bei 99,68 Prozent (95 Konfidenzintervall 98,22 - 99,99 Prozent).